فان دايك يكشف موقفه من الاعتزال الدولي

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 12:09

كتب : FilGoal

شجار باريديس وفيرجيل فان دايك

رد فيرجيل فان دايك قائد هولندا على سؤالا حول مستقبله مع منتخب بلاده عقب الخسارة من الأرجنتين.

وتخطى التانجو عقبة الطواحين البرتقالية بالفوز بركلات الترجيح 4-3 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. (طالع التفاصيل)

وقال فان دايك في تصريحات لمراسل موقع "win win" القطري: "الاعتزال دوليا؟ سأجنمع مع عائلتي أولا لأخذ آرائهم".

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وعن مباراة الأرجنتين أوضح "لقد لعبنا أمام فريق كبير تلقى دعما كبيرا من الجماهير، وهذا شكل ضغطا كبيرا علينا، لكن علينا النظر للأمور بإيجابية".

وعن ركلة الترجيح التي أهدرها علق "هذا يحدث في كرة القدم. هو امر جيد بالنسبة للمنافس وسيء للغاية بالنسبة لنا وبالنسبة لي شخصيا".

وواصل "أنا حزين جدا لذلك، إنها ضربات الحظ، الأمر يتوقف على كيفية تعاملك مع الأمور".

وسجل ناهويل مولينا وليونيل ميسي هدفي الأرجنتين، فيما أحرز البديل فاوت ف

يجورست هدفي هولندا ليتجه الفريقين إلى الوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح.

وتصدى إيميليانو مارتينيز لركلة هولندا الأولى من فيرجيل فان دايك، قبل أن يتصدى مرة أخرى لكرة ستيفن بيرجيس.

فيما أهدر إنزو فيرنانديز فقط من جانب منتخب الأرجنتين.

بذلك يتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة كرواتيا التي اجتازت البرازيل بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقت الإضافي بالتعادل 1-1.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل.

منتخب هولندا منتخب الأرجنتين فيرجيل فان دايك
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