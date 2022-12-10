فان جال: لم أحب الحكم ولكن.. وركلة جزاء الأرجنتين مشكوك في صحتها

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 01:28

كتب : FilGoal

هولندا - السنغال - لويس فان جال

رفض لويس فان جال المدير الفني لـ منتخب هولندا إلقاء اللوم على الحكم في الخسارة من الأرجنتين بربع نهائي كأس العالم 2022.

وتخطى التانجو عقب الطواحين البرتقالية بالفوز بركلات الترجيح 4-3 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. (طالع التفاصيل)

وقال فان جال لقناة NOS الهولندية: "تأخرنا في النتيجة 2-0 بسبب ركلة جزاء مشكوك في صحتها، ثم عدنا في اللقاء وأفسدنا الأمر في ركلات الترجيح".

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وأضاف "تدرب اللاعبون مع أنديتهم طيلة العام على ركلات الترجيح وطلبت منهم ذلك لأنني أريد التحكم في كل شيء، لكنني قلت في المؤتمر الصحفي إنه لا يمكننا محاكاة ذلك".

وعن ركلة الجزاء التي سجلها ميسي قال: "أريد رؤية سبب ضربة الجزاء من جديد، وكل الوقت المهدر، لم أحب الحكم، لكننا لم نخسر بسببه".

وأتم "لعبنا بشكل جيد وللمرة الثانية لي كمدرب أودع كأس العالم بسبب ركلات الترجيح مثلما حدث في البرازيل (2014).

وخسر فان جال مع هولندا من الأرجنتين فرصة التأهل بسبب ركلات الترجيح الأولى في نصف نهائي 2014 والثانية في ربع نهائي 2022.

الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم على حساب منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بهدفين لمثلهما في قمة التاسع من ديسمبر على استاد لوسيل.

إعادة موقعتي ربع نهائي 1998 ونصف نهائي 2014 أتت بنتيجة مغايرة، ففي الأولى فاز الهولنديون 2-1، وفي الثانية فاز الألبيسيليستي بركلات الترجيح.

1930.. الوصيف

1978.. البطل

1986.. البطل

1990.. الوصيف

2014.. الوصيف

للمرة السادسة يحجز منتخب الأرجنتين مقعده بين الأربعة الأوائل، فأين ستنتهي الأمور هذه المرة؟

لويس فان جال هولندا الأرجنتين كأس العالم 2022
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