الثالثة في كأس العالم 2022.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين وهولندا

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 01:13

كتب : FilGoal

احتفالات الأرجنتين بهدف ميسي

حصد ليونيل ميسي جائزة رجل مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ورفع ميسي رصيده في الجائزة للمرة التاسعة معززا الفارق بينه وبين كريستيانو رونالدو صاحب الـ 7 جوائز.

وفاز ميسي بالجائزة للمرة الثالثة في النسخة الحالية بعد مباراتي المكسيك وأستراليا.

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وصنع ميسي هدفا وسجل آخر من ركلة جزاء، وحوّل ركلته الترجيحية في الشباك قائدا الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم لأول مرة من 2014.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في البطولة لـ 4 أهداف وصنع 2 كثاني أكثر من ساهم بأهداف في المسابقة بعد كيليان مبابي.

الهدف هو العاشر لليونيل ميسي مع الأرجنتين ليكون الهداف التاريخي للتانجو في كأس العالم معادلا رقم جابريل باتيستوتا.

ماذا قدم ميسي أمام هولندا؟

أهداف: 1

صناعة أهداف: 1

تسديدات: 6

مراوغات ناجحة: 2 من 3

لمس الكرة: 67

تمريرات صحيحة: 37 من 45

تمريرات مفتاحية: 3

فوز بصراعات ثنائية: 10 من 14

حصول على أخطاء: 8

وفي المركز الثالث كأفضل هداف في تاريخ القارة اللاتينية بعد رونالدو (15) وبيليه (12).

وبات ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم عبر التاريخ في 17 مباراة بالتعادل مع رافائيل ماركيز قائد المكسيك.

ويلعب ميسي مباراته رقم 1001 في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب.

ولعب ميسي مباراته الدولية رقم 170.

ولعب ليونيل 831 مباراة مع الأندية، بينها 778 مباراة مع برشلونة الذي مثل فريقه الأول بين 2004 و2021.

فيما لعب 53 مباراة مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان حتى الآن.

إجمالا سجل ميسي 789 هدفا في مسيرته، وصنع 339 بعد هدف اليوم.

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أرقام ميسي بعد صناعة الهدف الأول

ووصل ميسي إلى 68 صناعة فرصة في كأس العالم متجاوزا رقم مواطنه مارادونا الذي صنع 67 فرصة.

وأصبح ميسي أكثر لاعب صناعة للفرص في كأس العالم منذ نسخة 1966.

كما أصبح ميسي أكثر لاعب يساهم في تسجيل أهداف في مراحل خروج المغلوب منذ 1966 بواقع 5 أهداف متجاوزا بيليه برصيد 4 أهداف.

وكان ميسي قد سجل في مباراة الأرجنتين وأستراليا في ثمن النهائي ليسجل هدفه التاسع في كأس العالم ليتخطى مارادونا وجيرمو ستابيلي على بعد هدف واحد من باتيستوتا هداف الأرجنتين التاريخي في كأس العالم.

وأصبح ميسي ثاني أرجنتيني يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في نسختين مختلفتين بعد جابريل باتيستوتا.

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