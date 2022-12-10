فان دايك: تدربنا كثيرا من أجل ذلك والنتيجة محبطة.. وهذا ما يؤلم أكثر

يشعر فيرجيل فان دايك بالإحباط والألم بعد توديع كأس العالم 2022 بالخسارة بركلات الترجيح من الأرجنتين.

وتخطى التانجو عقب الطواحين البرتقالية بالفوز بركلات الترجيح 4-3 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. (طالع التفاصيل)

وقال فان دايك لقناة NOS الهولندية: "تدربنا كثيرا من أجل ذلك، وكل شيء كان على ما يرام حتى الليلة، ثم جاءت النتيجة محبطة، وهذا ما يؤلم أكثر".

وأضاف "لماذا أهدرت؟ يتعلق الأمر بأي شيء وكل شيء. كانت الكرة قوية، لكن ربما كان من الممكن أن تذهب أكثر إلى الزاوية".

وأردف "كانت مباراة تضمنت كل شيء وروح عظيمة. كان فيجهورست مهما جدا وقاتل مع الجميع".

وأتم "كان لدينا إيمان كبير بأننا سنمضي قدما مع هذه المجموعة من الرجال، لكن للأسف لم يحدث ذلك. أنا حزين ومحبط".























































































































































الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم على حساب منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بهدفين لمثلهما في قمة التاسع من ديسمبر على استاد لوسيل.

إعادة موقعتي ربع نهائي 1998 ونصف نهائي 2014 أتت بنتيجة مغايرة، ففي الأولى فاز الهولنديون 2-1، وفي الثانية فاز الألبيسيليستي بركلات الترجيح.

1930.. الوصيف

1978.. البطل

1986.. البطل

1990.. الوصيف

2014.. الوصيف

للمرة السادسة يحجز منتخب الأرجنتين مقعده بين الأربعة الأوائل، فأين ستنتهي الأمور هذه المرة؟