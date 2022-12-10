لاوتارو مارتينيز: كنت هادئا قبل تنفيذ ركلة الترجيح لأنني أثق في عملي

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 00:46

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز

وصف لاوتارو مارتينيز مهاجم منتخب الأرجنتين شعوره أثناء تسديد ركلة الترجيح الأخيرة أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسجل لاوتارو الركلة الترجيحية الأخيرة قائدا الأرجنتين للتأهل لنصف نهائي كأس العالم ومواجهة كرواتيا.

وقال لاوتارو مارتينيز عقب اللقاء: "سددت الركلة الحاسمة مثلما فعلت في كوبا أمريكا".

أخبار متعلقة:
ميسي: فيفا يجب أن يراجع نفسه بسبب الحكم.. وعرفنا كيف نمر من اللحظات الصعبة كأس العالم - موعد مباراة الأرجنتين مع كرواتيا في نصف النهائي.. القنوات الناقلة كرنفال كأس العالم - عائلته تمتلك 130 محطة وقود.. تعرف أكثر على فيجهورست نيمار بعد الخسارة من كرواتيا: يبدو وكأنه كابوس

وأضاف "خلال ذهابي لتسديد ركلة الترجيح كنت هادئا لأنني أثق في عملي".

وأردف "عندما أمسكت بالكرة فكرت في ابنتي، غيرت حياتي. أعمل ورأسي لأسفل، أستحق أن أكون هنا".

وتخطى التانجو عقب الطواحين البرتقالية بالفوز بركلات الترجيح 4-3 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. (طالع التفاصيل)

ضرب المنتخب الأرجنتين موعدا مع كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

على الجانب الآخر، فاز منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف ثم الإضافي بهدف لكل فريق.

المواجهة هي السادسة بين المنتخبين طوال تاريخهما، حيث فاز كل منتخب في مباراتين وانتهت الخامسة بالتعادل.

Image

في كأس العالم، فاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في دور المجموعات من 1998 بينما انتصر منتخب كرواتيا في 2018 بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلعب منتخب كرواتيا نصف النهائي الثاني له تاريخيا والثاني على التوالي.

بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى نصف النهائي للمرة الرابعة بنظام كأس العالم الجديد في 1986 والأولى منذ 2014.

Image

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 13 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد لوسيل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا.

الأرجنتين كأس العالم 2022 لاوتارو مارتينيز هولندا
نرشح لكم
ساوثجيت: الآن لدينا الدلائل مع التاريخ.. قبل أربع سنوات لم أكن متأكدا من جاهزيتنا تقرير: روبن دياش جاهز لمواجهة المغرب فان دايك يكشف موقفه من الاعتزال الدولي أجويرو يكشف تفاصيل خلاف ميسي وفيجورست مدرب غانا: هكذا تفوز المغرب على البرتغال.. وكنت أتوقع المزيد من فريي بيكفورد: نعلم كيف نفوز على فرنسا سكالوني: هولندا لعبت بطريقة لم أتوقعها.. الشوط الثاني كان قبيحا لاعب هولندا: ميسي كان حلما وأصبح كابوسا
أخر الأخبار
ساوثجيت: الآن لدينا الدلائل مع التاريخ.. قبل أربع سنوات لم أكن متأكدا من جاهزيتنا 12 دقيقة | قطر 2022
كومان يبدأ مهمته مع هولندا في يناير خلفا لـ فان جال ساعة | الكرة الأوروبية
نهاية موسم مانويل نوير للإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: روبن دياش جاهز لمواجهة المغرب 2 ساعة | قطر 2022
حوار - تين هاج: أردت بقاء رونالدو حتى الآن.. لم يخبرني أبدا برغبته في الرحيل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فان دايك يكشف موقفه من الاعتزال الدولي 3 ساعة | قطر 2022
مران الأهلي – اجتماع كولر وتدريبات بدنية استعدادا لمواجهة الاتحاد 3 ساعة | الكرة المصرية
أجويرو يكشف تفاصيل خلاف ميسي وفيجورست 3 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 خبر في الجول - أسامة نبيه يتقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك