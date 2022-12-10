ميسي: فيفا يجب أن يراجع نفسه بسبب الحكم.. وعرفنا كيف نمر من اللحظات الصعبة

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل بالهدف أمام هولندا

طلب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مراجعة اختيارات الحكام قبل اللقاءات في كأس العالم 2022.

وأدار الإسباني ماتيو لاهوز مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم والتي شهدت إشهاره لـ 15 بطاقة صفراء في 120 دقيقة كرقم قياسي.

وتخطى التانجو عقب الطواحين البرتقالية بالفوز بركلات الترجيح 4-3 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. (طالع التفاصيل)

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وقال ميسي عقب نهاية اللقاء عبر بي إن سبورتس: "سعادة كبيرة جدا بعد ما حققناه وكانت لحظات صعبة، وعانينا كثيرا في المباراة في النهاية هذا ربع نهائي كأس العالم".

وأضاف "عرفنا كيف نمر من اللحظات الصعبة وهذا أجمل إحساس، لأننا في كل مباراة نُظهر أننا نعرف كيف نتعامل مع اللقاء ونلعب بنفس القوة ونريد تسجيل الأهداف ونلعب بنفس الرغبة والحدّة".

وأكمل "هذا الفريق يعرف قيمة المباراة، عندما نلعب نفعل ذلك، وعندما ندافع نفعل ذلك أيضا".

وأردف "نستمتع بالفعل ونريد أن نسير خطوة بخطوة وسعداء لذلك".

وتابع عن لقاء المربع الذهبي "ستكون مباراة صعبة وكرواتيا منتخب كبير ولعب بندية كبيرة ضد البرازيل ولديه لاعبون مميزون ويعرفون كيف يلعبون، ومع نفس المدرب من البطولة الماضية وستكون مباراة صعبة جدا".

وأتم "فيفا يجب أن يراجع نفسه قبل أن يضع حكما في لقاء بالغ الأهمية مثل هذا".

ضرب المنتخب الأرجنتين موعدا مع كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتخطى منتخب الأرجنتيني نظيره الهولندي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منتخب.

على الجانب الآخر، فاز منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف ثم الإضافي بهدف لكل فريق.

المواجهة هي السادسة بين المنتخبين طوال تاريخهما، حيث فاز كل منتخب في مباراتين وانتهت الخامسة بالتعادل.

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في كأس العالم، فاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في دور المجموعات من 1998 بينما انتصر منتخب كرواتيا في 2018 بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلعب منتخب كرواتيا نصف النهائي الثاني له تاريخيا والثاني على التوالي.

بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى نصف النهائي للمرة الرابعة بنظام كأس العالم الجديد في 1986 والأولى منذ 2014.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 13 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد لوسيل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا.

الأرجنتين ليونيل ميسي كأس العالم 2022
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