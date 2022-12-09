نيمار بعد الخسارة من كرواتيا: يبدو وكأنه كابوس

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

بكاء نيمار عقب الخروج أمام كرواتيا

وصف نيمار دا سيلفا قائد منتخب البرازيل هزيمة منتخب بلاده على يد كرواتيا بالكابوس.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم 2022 بالخسارة بركلات الترجيح من كرواتيا بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال نيمار عقب المباراة: " يبدو وكأنه كابوس. لا أستطيع أن أصدق ما حدث هذه الهزيمة ستؤلمني لفترة طويلة. أود أن أشكر المشجعين البرازيليين على دعمهم ومحبتهم. للأسف لم نحقق أحلامنا، لكن هذا جزء من كرة القدم وهذا يحدث".

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وكشف نيمار عن الاتفاق على تسديده لركلة الترجيح الأخيرة وعلق "من الصعب التحدث عن ذلك الآن، لا أريد أن أقول أي شيء، كل ما حدث طبيعي في كرة القدم. لا يوجد أحد نلومه، نحن نفوز معا ونخسر معا".

وعن مشاركته في كأس العالم بالنسخة المقبلة أوضح "أريد أن أستغل هذا الوقت للتفكير في المنتخب الوطني، والتفكير فيما أريده لنفسي. أنا لا أغلق الأبواب أمام منتخب بلادي، لكني لا أقول بأنني سأتواجد بنسبة 100% أيضا. أنا لا أضمن شيء".

وسيبلغ نيمار عامه الـ 34 عندما تقام منافسات النسخة المقبلة من كاس العالم في عام 2026 وتستضيفها دول أمريكا والمكسيك وكندا.

وأتم "الجميع هنا كان مجموعة واحدة وقضينا فترة رائعة في هذه البطولة، لذلك علينا الخروج بأقصى استفادة والتعلم من الأخطاء".

نيمار دا سيلفا عادل رقم بيليه الهداف التاريخي للبرازيل بعد تسجيله هدفا في شباك كرواتيا.

ورفع نيمار رصيده إلى 77هدفا دوليا من 123 مباراة بينما سجل بيليه 77 هدفا من 92 مباراة.

كما عادل نيمار رقم مواطنه رونالدو بتسجل هدفين على الأقل في 3 نسخ من مسابقة كأس العالم.

وسجل نيمار في نسخ (2014-2018-2022)، فيما سجل الظاهرة رونالدو في كأس العالم أعوام 1998 و2002 و2006.

نيمار منتخب البرازيل
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