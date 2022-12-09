بسبب الرقص.. روي كين يسخر من توديع البرازيل لـ كأس العالم 2022

سخر الإيرلندي روي كين محلل قنوات itv الإنجليزية من توديع منتخب البرازيل لنهائيات كأس العالم 2022.

وودع منتخب البرازيل نهائيات كأس العالم 2022 بالخسارة من كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال روي كين في تصريح مقتضب نقله موقع diariodonordeste البرازيلي: "لست متفاجئا من توديع البرازيل لـ كأس العالم لأنهم أهدروا طاقتهم في الرقص أمام كوريا الجنوبية".

وانتصر منتخب البرازيل بنتيجة 4-1 على كوريا الجنوبية في ثمن النهائي.

وسبق أن علق كين عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية قائلا: "لم أر هذا الكم من الرقص، أعلم نقطة الثقافة، لكن هذا ليس احتراما للخصم".

وأردف "لا أفهم كيف يرقص مدرب والمباراة مستمرة ومدرب الخصم على بُعد 10 أمتار منه، اللعبة احترام، أرقص لاحقا في غرفة الملابس".

















































































































































ورد تيتي في المؤتمر الصحفي أمس عشية اللقاء قائلا: "اعتذر لكنني لن أرد على من لا يعرف تاريخ أو الثقافة البرازيلية، كما هو حال كل واحد منا".

وأضاف "بالنسبة لهؤلاء، أترك هذا الضجيج جانبا. أريد أن تكون علاقتي بعملي، بالأشخاص الذين أتعلق بهم، مع أولئك الذين يرتبطون بعملي. إنهم يعرفون مدى احترامي للتاريخ البرازيلي".

وأكمل "هؤلاء هم من أقدم لهم قلبي، واحترم الثقافة، من يعرف كم طفل سيرقص، لأن هذه الثقافة عندما تسجل هدفا، وسنواصل فعل الأشياء بطريقتنا

وتابع "هم لديهم طريقتهم الخاصة، ويحتفلون بالطريقة التي يعرفونها، ويظهرون شخصيتهم وتقاليدهم، هذا حقهم. هل هذا يعني أنه يحترم أو لا يحترم الخصم؟ لا أستطيع قول ذلك".

وأردف "لا أود أن أرى اللاعبين يحتفلون بهذا الشكل لكنهم ثقافة مختلفة ويحبون الرقص".