بعد هدف الأرجنتين في هولندا.. ميسي يكسر رقم مارادونا في كأس العالم

كسر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين رقم أسطورة منتخب بلاده الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وصنع ميسي هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين الذي سجله ناهويل مولينا في شباك هولندا عند الدقيقة 35.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد هولندا على استاد لوسيل ضمن ربع نهائي كأس العالم.

ووصل ميسي إلى 68 صناعة فرصة في كأس العالم متجاوزا رقم مواطنه مارادونا الذي صنع 67 فرصة.

وأصبح ميسي أكثر لاعب صناعة للفرص في كأس العالم منذ نسخة 1966.

كما أصبح ميسي أكثر لاعب يساهم في تسجيل أهداف في مراحل خروج المغلوب منذ 1966 بواقع 5 أهداف متجاوزا بيليه برصيد 4 أهداف.

وبات ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم عبر التاريخ في 17 مباراة بالتعادل مع رافائيل ماركيز قائد المكسيك.

في المقابل سجل ناهويل مولينا هدفه الأول على الإطلاق مع الأرجنتين في ظهوره رقم 25 مع راقصي التانجو.

وكان ميسي قد سجل في مباراة الأرجنتين وأستراليا في ثمن النهائي ليسجل هدفه التاسع في كأس العالم ليتخطى مارادونا وجيرمو ستابيلي على بعد هدف واحد من باتيستوتا هداف الأرجنتين التاريخي في كأس العالم.

وأصبح ميسي ثاني أرجنتيني يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في نسختين مختلفتين بعد جابريل باتيستوتا.

ويلعب ميسي مباراته رقم 1001 في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب.

ولعب ميسي مباراته الدولية رقم 170.

ولعب ليونيل 831 مباراة مع الأندية، بينها 778 مباراة مع برشلونة الذي مثل فريقه الأول بين 2004 و2021.

فيما لعب 53 مباراة مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان حتى الآن.

إجمالا سجل ميسي 789 هدفا في مسيرته، وصنع 339 بعد هدف اليوم.