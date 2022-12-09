تقرير: شكوك حول مشاركة خماسي المغرب أمام البرتغال

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 21:27

كتب : FilGoal

المغرب

تحوم الشكوك حول جاهزية 5 عناصر أساسية بمنتخب المغرب قبل المواجهة المرتقبة ضد البرتغال.

ويلعب منتخب المغرب ضد نظيره البرتغالي، غدا السبت ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، خاض الخماسي، نايف أكرد وسفيان أمرابط وأشرف حكيمي ورومان سايس ويوسف النصيري تدريبات منفردة.

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وأوضحت الصحيفة أن خماسي منتخب المغرب لم يشارك في التدريبات الجماعية بالمران الختامي قبل مواجهة البرتغال واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية وسط شكوك حول جاهزيته لخوض المباراة.

ولم يستطع نايف أكرد استكمال مباراة المغرب ضد إسبانيا بسبب الإصابة وحل جواد الياميق بدلا منه.

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.(طالع التفاصيل)

فيما حجز منتخب البرتغال مقعده في ربع النهائي بعد الفوز العريض على سويسرا 6-1.

منتخب المغرب منتخب البرتغال
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