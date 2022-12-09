مؤتمر ساوثجيت: جهزنا ووكر لهذا الوقت.. وفرنسا ليست مبابي فقط

تحدث جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا عن عودة رحيم سترلينج ومدى جاهزيته لخوض مباراة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022، وذلك بعد تغيبه عن المباراة السابقة وسفره إلى إنجلترا لظروف شخصية.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي: "تحدثت مع رحيم في التدريبات ومن الرائع أن يعود لنا. أراد التدرب اليوم وهو ما لا نفعله عادة، ولكن خاض حصة أخف لذلك لم تكن هناك مخاطرة".

وأضاف "سيشارك غدا ولكن من الصعب الجزم بمستواه الحالي، ولذلك لا يزال علينا تقييم ذلك الأمر، ولكننا سعداء بعودته لأنه لاعب هام بالنسبة لنا".

وعن جاهزية الظهير كايل ووكر لمواجهة كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا قال ساوثجيت: "دائما أردنا منح كايل الفرصة حتى يصبح لائقا لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وهو جاهز الآن".

وتابع "نحن نتحدث عن لاعب من الخصم، ولكن فرنسا فريق مذهل ونحن ننتبه لكل لاعبيه. ديدييه ديشامب (مدرب فرنسا) صنع فريقا أقوى من الأفراد، ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا لنفوز بالمباراة".

وواصل "غدا هناك مهاجمان عالميان في المباراة، ولكنها أكثر من ذلك. الكل يركز على كيليان مبابي وهاري كين، ولكننا نعتقد أن لدينا لاعبين هجوميين جيدين في فريقنا وستكون مباراة عظيمة للمشاهدين".

وأوضح "أعتقد أن الكل سيبقى في موقعه على الملعب. الكل يملك 10 معارك فردية ويجب أن يدعم الزملاء بعضهم البعض".

وبسؤاله عما يقوله للاعبين قبل الخروج للمباريات قال ساوثجيت: "لا شيء. هاري (كين) يفعل ذلك. نحن نترك هذا الأمر للاعبين".

أما عن إمكانية الوصول إلى ركلات الترجيح قال المدرب: "لدينا خطة ولكن بالتأكيد حين تصل إلى نهاية المباراة بعض اللاعبين لا يشعرون بنفس درجة الثقة، ربما يصاب البعض أيضا. مررنا بكل تلك المواقف ونحن مستعدون".

وعن خروج بن وايت من معسكر الفريق وما أشيع حول تسبب خيانة زوجية بذلك قال ساوثجيت: "هذا المقال الذي كتب عن الأمر اعتمد على المزاعم، وبالتالي أيا يكن من كتبه فهو لم يشعر أنه صحيح بالدرجة الكافية. بن وايت غادر لأسباب شخصية ونعتقد أن ذلك يجب احترامه".

أما عن حالة ماركوس راشفورد قال المدرب: "إنه في حالة جيدة للغاية. لم يكن معنا لمدة 18 شهرا وكان يمر بوقت صعب. تعجبني حالته في معسكرنا الآن، فهو سعيد ويبتسم كثيرا ويستمتع بكرة القدم وخطير في كل مباراة".

واختتم "الخبرة هامة في هذه المواجهات. العقلية تقول إننا نستحق التواجد هنا وإننا جاهزون للقتال أمام فرنسا لأجل المقعد في نصف النهائي".

ويلتقي الفريقان غدا السبت 10 ديسمبر على استاد البيت، ويلعب الفائز منهما ضد الفائز من مباراة المغرب والبرتغال.