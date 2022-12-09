الإسماعيلي يعلن إقالة جاريدو.. وأيمن الجمل مدير فني مؤقت

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي إقالة الإسباني خوان جاريدو من منصب المدير الفني.

وكشف FilGoal.com أمس الخميس استقرار مجلس الإدارة على فسخ التعاقد مع الإسباني، مع تولى أيمن الجمل مدير الكرة الحالي في الفريق، مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

وأوضح النادي عبر بيانه:

"يؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي، تقديره وامتنانه على ما قدمه جاريدو خلال فترة تدريبه للفريق، إلا أن التوفيق لم يحالفه على مستوي النتائج في المباريات التي خاضها الفريق ببطولة الدوري المصري، وهو ما لا يُرضي طموحات النادي متمثلا في إدارته وجماهيره العريقة.

ويشير مجلس الإدارة إلى أن القرار جاء بعد 5 مباريات لم يتحقق الفوز في أي منهم، إذ تعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات أخرى، حيث خسر الفريق 13 نقطة في بداية مشواره المحلي ما يعني أنه كان من الضروري إعادة النظر في القيادة الفنية واستمرار المدير الفني الحالي من عدمه.

ويوضح مجلس الإدارة، أنه تقرر إسناد مهمة المدير الفني مؤقتا إلى أيمن الجمل، حيث يتولى القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، نحو الانتصارات".

وحصد الإسماعيلي نقطتين يحتل بهما المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري.

ولم يفز الإسماعيلي حتى الآن ليكون هو والداخلية وحرس الحدود من لم يحققوا أي انتصار في المسابقة.

وتعادل الإسماعيلي مرتين وُهزم في ثلاثة لقاءات.

وسيواجه الإسماعيلي منافسه فيوتشر يوم الإثنين المقبل في الإسماعيلية في لقاء مؤجل من ثالث جولات الدوري.