لوفرين: هدف التعادل أيقظنا بعدما أصابنا الإرهاق

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

ديان لوفرين

يرى ديان لوفرين لاعب كرواتيا أن منتخب بلاده نجح في التعامل مع المواجهة الصعبة ضد البرازيل.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من كرواتيا بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وقال لوفرين عقب المباراة لشبكة بي إن سبورتس: "خطتنا أن نظل الخطوط متقاربة داخل أرض الملعب".

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وأضاف "كنا نعرف أن البرازيل مرشحة للفوز باللقب وقمنا بعملنا على أفضل ما يرام لآخر دقيقة".

وتابع "عندما سجل منتخب البرازيل الهدف لم نسهل الأمر عليهم، وعدنا في المباراة".

وأتم "في بعض الأحيان شعرنا بالإرهاق وهدف التعادل أيقظنا".

وفاز منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف ثم الإضافي بهدف لكل فريق.

مباراة شهدت تألق الحارس دومينيك ليفاكوفيتش بتصديه لـ11 تسديدة خلال المباراة ثم الركلة الأولى من رودريجو.

ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة الفائز من مباراة هولندا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2022.

منتخب البرازيل منتخب كرواتيا ديان لوفرين
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