تياجو سيلفا: رغم الحزن الحياة تسير قدما.. وللأسف هذا جزء من كرة القدم

كشف تياجو سيلفا قائد منتخب البرازيل أن فريقه لم يعتد على ذلك النوع من المرتدات أمام كرواتيا، وأوضح "رغم الحزن، الحياة تسير قدما".

وفجر المنتخب الكرواتي مفاجأة كبرى بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم بالفوز على البرازيل بضربات الترجيح في المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية. (طالع التفاصيل)

وقال تياجو سيلفا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية: "في كرة القدم يمكنك استقبال هدفا، كرواتيا منتخب يمتلك جودة، كنا نحتاج للتركيز أكثر قليلا، لم نعتد على ذلك النوع من المرتدات، اعتقد أننا أخفقنا بها".

وأضاف "عندما فقدنا الكثرة الثانية منحنا كرواتيا فرصة للمرتدة، وهو كل ما أرادوه في تلك اللحظة".

وتابع "رغم الحزن، الحياة تسير قدما، فخور باللاعبين وما قدموه وللأسف هذا جزء من كرة القدم".

وعن رسالة إلى اللاعبين الشباب: "من الصعب أن تجد الكلمات في تلك اللحظة، مررت بتلك المواقف في حياتي ليس فقط في المنتخب لكن على المستوى الشخصي".

وأكمل "عندما تخسر شيئا مهما هو هدفك يؤلمك ذلك كثيرا، وتريد أن ترفع رأسك ثم تواصل كرجل، لا يوجد بديل آخر، أنا رجل يقف عند كل مرة يسقط".

وواصل "للأسف كلاعب لن أكون قادرا على لقب كأس العالم، من يعلم من سيفوز بها".

وأتم عبر قناة بي إن سبورتس: "ستكون تلك البطولة الأخيرة في كأس العالم".

قائد البرازيل ختم مسيرته بعمر الـ 38 عاما بقميص السامبا متوجا بلقب كوبا أمريكا 2019 وذهبية أولمبياد ريو 2016.

وخلال 14 عاما خاض 112 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف.













































































































































وفاز منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف ثم الإضافي بهدف لكل فريق.

مباراة شهدت تألق الحارس دومينيك ليفاكوفيتش بتصديه لـ11 تسديدة خلال المباراة ثم الركلة الأولى من رودريجو.

سجل نيمار هدف البرازيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.

وتعادل برونو بيتكوفيتش لكرواتيا في الدقيقة 116.

المنتخبان لعبنا أربع مباريات سابقة، حقق خلالها منتخب البرازيل ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد دون أي فوز للكروات.

وبذلك، يغيب منتخب البرازيل عن المراكز الثلاثة الأولى لـ ٥ نسخ متتالية لأول مرة في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930.

ويلعب منتخب كرواتيا مع الفائز من الأرجنتين وهولندا في الدور نصف النهائي.