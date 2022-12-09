لأول مرة.. البرازيل تغيب عن المراكز الثلاثة الأولى لـ 5 نسخ متتالية في كأس العالم

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

حسرة البرازيل بعد الخروج أمام كرواتيا

أضاف منتخب البرازيل رقما سلبيا إلى سجل مشاركاته في كأس العالم عقب الخسارة من كرواتيا.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من كرواتيا بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وبخسارة البرازيل ضد كرواتيا، يغيب راقصي السامبا عن المراكز الثلاثة الأولى للنسخة الخامسة على التوالي لأول مرة في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930.

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وغاب منتخب البرازيل عن المراكز الثلاثة الأولى خلال بطولات (2006 – 2010 – 2014 – 2018 – 2022).

وسجل نيمار هدف البرازيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.

وتعادل برونو بيتكوفيتش لكرواتيا في الدقيقة 116.

المنتخبان لعبنا أربع مباريات سابقة، حقق خلالها منتخب البرازيل ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد دون أي فوز للكروات.

وبذلك، يغيب منتخب البرازيل عن المراكز الثلاثة الأولى لـ ٥ نسخ متتالية لأول مرة في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930.

منتخب البرازيل منتخب كرواتيا كأس العالم 2022
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