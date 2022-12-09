ماشاريبوف يقود النصر السعودي للتعادل مع ألميريا وديا

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

ماشاريبوف لاعب النصر

عاد الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف للمشاركة في مباريات النصر بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وارتبط ماشاريبوف بالانتقال لصفوف الأهلي خلال الصيف الماضي قبل أن يغلق متصدر الدوري المصري ملف الصفقة. (طالع التفاصيل)

وقاد ماشاريبوف النصر للتعادل أمام الميريا الإسباني بهدف لكل فريق في مباراة ودية جمعت الفريقين بالرياض العاصمة السعودية.

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وسجل البلال توريه هدف التقدم لصالح ألميريا في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وعدل البرازيل أندرسون تاليسكا النتيجة وسجل هدف التعادل لصالح نادي النصر من ضربة حرة ثابتة عند الدقيقة 21.

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وشهدت المباراة مشاركة الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي" لاعب النصر بعد فترة من الغياب بسبب وجود مشاكل في القلب.

وجاءت المباراة ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري روشن السعودي والدوري الإسباني.

النصر السعودي ألميريا
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