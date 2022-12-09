كرة يد - إصابة يحيى خالد بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي فيزبريم المجري لـ كرة اليد إصابة المحترف المصري يحيى خالد بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء ذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض إليها ضد ويسلا بلوك البولندي في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لـ كرة اليد.

ويغيب بذلك يحيى خالد عن المشاركة في بطولة العالم لـ كرة اليد للرجال خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.

وكان يحيى خالد سجل هدفين في فوز فيزبريم بنتيجة 32-22 على ويسلا بلوك البولندي.

فيما أحرز يحيى الدرع أربعة أهداف، ليحقق فيزبريم فوزه السابع في المسابقة ورفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وكان منتخب مصر لرجال كرة اليد بدأ استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم في يناير المقبل والمقرر إقامتها في دولتي بولندا والسويد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن قائمة اللاعبين المحليين استعدادا لخوض معسكر الغردقة، كما حدد يوم 23 ديسمبر للإعلان عن أسماء المحترفين.

ويلعب الفراعنة مباراتين وديتين أمام منتخب قطر يومي 20 و22 ديسمبر.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة العالم والتي تضم منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.