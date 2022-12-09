الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع الاتحاد.. القنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 16:05

كتب : FilGoal

الاتحاد × الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لـ الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.

بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد تسع نقاط من خمس مباريات.

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وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة على غزل المحلة بهدفين دون رد.

وخسر الاتحاد السكندري أمام فيوتشر بهدف دون مقابل.

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وانتصر الأهلي في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بهدف دون مقابل ثم ثلاثة أهداف دون رد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الاثنين 12 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

نادي: الاتحاد السكندري

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني.

الاتحاد السكندري الأهلي الدوري المصري موعد مباراة الأهلي
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