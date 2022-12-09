ضربة جديدة لليفربول.. انتكاسة لـ لويس دياز

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

احتفال لويس دياز - ليفربول أمام بورنموث

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أن لاعبه لويس دياز سيخضع لمزيد من التقييم حول مشكلة استمرت في التدريبات خلال معسكر ليفربول في دبي.

وغاب دياز عن تدريبات ليفربول اليوم الجمعة وأمس الخميس.

وكشف بول جويس صحفي ذا تايمز في وقت سابق عن تعرض الكولومبي لويس دياز لانتكاسة أثناء رحلة تعافيه من الإصابة.

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اللاعب كان قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مواجهة ليفربول وأرسنال في أكتوبر الماضي والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبحسب جويس، فإن اللاعب عاد من معسكر الفريق في دبي من أجل إجراء المزيد من الفحوصات.

وذلك بعد أن اشتكى من انزعاجات منعته من التواجد مع الفريق.

وسيخضع دياز الآن لمزيد من التقييمات لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وأصبحت مشاركته في مباريات ليفربول وقت أعياد الميلاد في محل شك الآن.

ويعسكر ليفربول الآن في دبي للمشاركة في كأس سوبر دبي بجانب ليون الفرنسي وميلان حامل لقب الدوري الإيطالي.

يذكر أن ليفربول سيواجه مانشستر سيتي في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم 22 ديسمبر.

دياز شارك مع ليفربول منذ بداية الموسم في 12 مباراة وسجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

ليفربول الدوري الإنجليزي لويس دياز
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