مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 14:35

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - كريستيانو رونالدو

عقد فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال مؤتمرا صحفيا للحديث عن مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022 والتي تقام غدا السبت.

لكن الحديث الأبرز كان بالتأكيد عن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو وتفاصيل ما حدث أثناء إخباره بجلوسه بديلا في لقاء دور الـ16 ضد سويسرا.

وتحدث سانتوس قائلا: "في يوم المباراة وبعد الغداء حظيت بمحادثة مع رونالدو لم يكن قبل ذلك".

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وواصل "هذه هي المحادثة الوحيدة التي حظيت بها معه، شرحت له سبب عدم مشاركته كأساسي وذلك كي لا يتفاجأ بقراري".

وأكمل "دعوت رونالدو لمكتبي وقلت له اسمع أنت لن تبدأ المباراة، أعتقد أنك ستكون مهما جدا لكن بالنسبة للاستراتيجية فمن الأفضل ألا تلعب".

وتابع "شرحت له أنه من الأفضل الاحتفاظ به للشوط الثاني، فعلت ذلك التصرف بطبيعية مثلما أفعل مع اللاعبين الآخرين".

وأوضح سانتوس "بالطبع رونالدو لم يكن سعيدا فهو دائما كان أساسيا ربما عدا مباراة أو اثنتين، وقال لي: هل تعتقد حقا إن هذه فكرة جيدة؟ لكن في النهاية شرحت وجهة نظري وهو تقبلها وكانت محادثة صريحة وطبيعية".

وشدد سانتوس "رونالدو لم يخبرني مطلقا برغبته في ترك المنتخب وأعتقد أن الوقت قد حان للتوقف عن الحديث في هذا الأمر لأن ما قلته الآن هو ما فعله رونالدو في المباراة".

وأتم مدرب البرتغال حديثه "رونالدو كان أحد اللاعبين الذين أجروا الإحماء حتى مع معرفته بعدم المشاركة كأساسي، واحتفل مع زملائه وفي النهاية قاد الاحتفالات، أعتقد أن الوقت قد حان لترك رونالدو تقديرا لما فعله للكرة البرتغالية".

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