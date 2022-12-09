مدرب ليفربول يشيد بقدرات "القائد" صلاح.. ويكشف سبب تألقه المستمر

أشاد بيب ليندرز مدرب ليفربول بالقدرات القيادية لنجم فريقه محمد صلاح، مؤكدا أن رغبته الدائمة في ترك منطقة الراحة الخاصة به تساعده على التألق المستمر.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث مدرب ليفربول لموقع "ذا ناشيونال نيوز" الإماراتي قائلا: "انظروا، إن كنا نرى صلاح يركز منذ الدقيقة الأولى من التدريب حتى اللحظة الأخيرة ويظهر مهاراته في المراوغة وعدم القدرة على التنبؤ بما سيفعله وكونه قائد ويتحدث مع الأطفال والصغار، فلا يمكنني إلا أن أقول إن هذا جيد جدا".

وكشف ليندرز عن تغلبه هو والمدير الفني لليفربول يورجن كلوب على صلاح وزميله تياجو ألكانتارا في لعبة البادل أثناء معسكر الفريق المقام في دبي حاليا.

وكشف "جلست مع صلاح في السيارة لوقت طويل ومعنا تياجو ألكانتارا ويورجن كلوب بعد مباراة بادل بيننا والتي فزت فيها أنا ويورجن 6-3".

وأكمل ضاحكا "إن وجد ذلك الخبر طريقا للصحافة المصرية فسيكون عظيما لأن صلاح ظل لعدة أشهر يطلب مننا اللعب سويا، وبعد نهاية المباراة بيننا لم أسمع منه أي شيء خلال اليومين الماضيين".

وأشاد ليندرز بقدرة صلاح على تركه المستمر لمنطقة الراحة الخاصة به وخوض تحديات جديدة وقال: "هو يحب دائما ترك منطقة الراحة الخاصة به، فلا يوجد شيء يحدث في تلك المنطقة".

وواصل "لقد ترك مصر وهذا لم يكن سهلا، وتعرض لانتكاسات عديدة ومع الوقت ومع شخصيته أصبح قائدا في رأيي، ليس فقط قائدا في الملعب بل غرفة الملابس".

وأتم ليدرز تصريحاته "صلاح مثال للعالم، كيف يمكن أن يبدو العالم وكيف يتعامل مع المواقف، نحن فخورون بتجديد تعاقده معنا وأنه مستمر معنا وأنه أحد قادة الفريق، أنا دائما أنظر إليه ولطريقة تدريبه، فأنا دائما أراه يتدرب بشكل جيد".

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2025.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في صيف عام 2018 ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 275 مباراة سجل خلالهم 170 هدفا وصنع 68 آخرين.