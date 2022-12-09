ديلي ستار تكشف عن سبب مغادرة بن وايت معسكر إنجلترا في كأس العالم

كشفت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية عن سبب مغادرة بن وايت لاعب أرسنال معسكر إنجلترا في كأس العالم 2022.

وغادر بن وايت معسكر الأسود الثلاثة في قطر، وذلك لأسباب شخصية بحسب بيان من المنتخب.

وذكرت ديلي ستار أن السبب يعود إلى مشادة حدثت بينه وبين ستيف هولاند مساعد جاريث ساوثجيت مدرب الأسود الثلاثة.

ونوهت الصحيفة في تقريرها أن مدافع أرسنال كان بالفعل يجد صعوبة في التأقلم مع زملائه في المنتخب خلال المعسكر.

ولم يشارك بن وايت مع منتخب إنجلترا في أي مباراة خلال منافسات كأس العالم.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز أمام السنغال بثلاثية دون رد.

وكان منتخب الأسود الثلاثة تصدر مجموعته في مرحلة دور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد فوز على إيران ثم تعادل مع أمريكا وأخيرا فوز على ويلز.

ويلعب منتخب إنجلترا أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم السبت المقبل في 9 مساءً.

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