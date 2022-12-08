كرة يد - 12 هدفا مصريا في الجولة التاسعة من دوري أبطال أوروبا

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 22:24

كتب : FilGoal

يحيى خالد - فيزبريم

سجل الرباعي المصري: يحيى خالد ويحيى الدرع لاعبا فيربريم المجري وعلي زين ومحمد ممدوح هاشم لاعبا دينامو بوخارست الروماني، 12 هدفا في الجولة التاسعة من دوري أبطال أوروبا لـ كرة اليد.

وتعادل دينامو بوخارست الروماني بنتيجة 27-27 مع زغرب الكرواتي.

وسجل ممدوح هاشم هدفا في اللقاء، بينما سجل علي زين 5 أهداف.

التعادل رفع رصيد بوخارست لـ 10 نقاط في المركز الرابع بترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وفي المجر فاز فيزبريم بنتيجة 32-22 على ويسلا بلوك البولندي.

وسجل يحيى الدرع 4 أهداف وأضاف يحيى خالد هدفين في اللقاء.

وحقق فيزبريم فوزه السابع في المسابقة ورفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وسيلتقي الرباعي المصري يوم الخميس المقبل في إطار الجولة العاشرة من المسابقة.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعتين الأولى والثانية إلى ربع النهائي مباشرة.

بينما يتأهل أصحاب المراكز من الثالث وحتى السادس لدور الملحق ومنه يتأهل 4 لربع نهائي المسابقة.

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