بمشاركة النني.. أرسنال يهزم ليون في ودية كأس سوبر دبي

فاز أرسنال على أوليمبيك ليون في المباراة الودية التي جمعتهما في كأس سوبر دبي بالإمارات.

وشارك النني أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال بثلاثية دون رد أمام ليون.

وافتتح جابرييل ماجاليس الهدف الأول من رأسية قوية بعد عرضية مارتن أوديجارد من جهة اليمين.

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وأضاف إيدي نيكيتاه الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة متقنة وصلت إلى فابيو فييرا الذي أرسنال تمريرة عرضية أنهاها نيكيتاه في الشباك.

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وسجل فييرا هدف أرسنال الثالث والأخير بعد صاروخية سكنت الشباك في الزاوية الصعبة على حارس المرمى.

وأقيمت ركلات ترجيح بعد نهاية المباراة بثلاثية دون مقابل، وفاز أرسنال بها بنتيجة 4-0.

ليحصد أرسنال أربع نقاط، ثلاث بعد الفوز بثلاثية ونقطة من ركلات الترجيح بحسب نظام البطولة.

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