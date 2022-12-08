بمشاركة النني.. أرسنال يهزم ليون في ودية كأس سوبر دبي
الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 20:18
كتب : FilGoal
فاز أرسنال على أوليمبيك ليون في المباراة الودية التي جمعتهما في كأس سوبر دبي بالإمارات.
وشارك النني أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال بثلاثية دون رد أمام ليون.
وافتتح جابرييل ماجاليس الهدف الأول من رأسية قوية بعد عرضية مارتن أوديجارد من جهة اليمين.
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⚽️ GOAL FOR ARSENAL .. Gabrial— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 8, 2022
⌚️ 19
🇫🇷 #Lyon 0
🏴 #Arsenal 1#DubaiSuperCup2022 @dubaisupercup pic.twitter.com/nz9ut029EB
وأضاف إيدي نيكيتاه الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة متقنة وصلت إلى فابيو فييرا الذي أرسنال تمريرة عرضية أنهاها نيكيتاه في الشباك.
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⚽️ GOAL FOR ARSENAL .. Nketiah— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 8, 2022
⌚️ 33
🇫🇷 #Lyon 0
🏴 #Arsenal 2#DubaiSuperCup2022 @dubaisupercup pic.twitter.com/UzIF36ReMB
وسجل فييرا هدف أرسنال الثالث والأخير بعد صاروخية سكنت الشباك في الزاوية الصعبة على حارس المرمى.
وأقيمت ركلات ترجيح بعد نهاية المباراة بثلاثية دون مقابل، وفاز أرسنال بها بنتيجة 4-0.
ليحصد أرسنال أربع نقاط، ثلاث بعد الفوز بثلاثية ونقطة من ركلات الترجيح بحسب نظام البطولة.
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