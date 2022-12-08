مؤتمر فان جال: كرة القدم أكثر صعوبة ولا يمكنني الحديث الآن عن إيقاف ميسي

اعترف لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا بصعوبة كرة القدم في الوقت الحالي مع تطوير المنظومة الدفاعية للفرق.

ورفض المدرب الهولندي الحديث عن كيفية إيقاف ليونيل ميسي مؤكدا أنه من السذاجة الحديث عن ذلك قبل المباراة.

ويلعب منتخب هولندا أمام الأرجنتين في تمام التاسعة من مساء الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم.

وقال فان جال في المؤتمر الصحفي: "نعم رؤيتي تطورت وشاهدتم ذلك على الملعب، ولكن تعلمت من خلال خبراتي أنه لا يمكنني الهجوم دائما ولذلك غيرت من تفكيري وأعتقد أن الكثير من المنتخبات تلعب بتلك الطريقة".

وأضاف "أصبحت أكثر صبرا من الماضي والمقصود بالماضي هنا ثماني سنوات تقريبا، ولكن شخصيتي لم تتغير كثيرا".

وكشف المدرب الهولندي "كرة القدم تطورت وباتت أكثر صعوبة على ما كانت عليه منذ 20 عاما وأصبح من الصعب أن تلعب كرة هجومية طوال الوقت مثلما كنت أفعل في السابق".

وأوضح "عندما بدأت في تطوير المنظومة الدفاعية تلقيت الانتقادات ولكن الآن الجميع بات يلعب بتلك الطريقة لأن الكرة أصبحت صعبة".

وتابع "البرازيل تقوم بنفس الشكل تقريبا الذي نعمل به ولكن بالطبع لديهم لاعبون على مستوى فني رائع، وهذا لا يعني أنهم لا يلعبون بطريقة مذهلة على العكس يقدمون مستوى مدهش".

وشدد فان جال "يمكننا الفوز بلقب كأس العالم وأتمنى أن نحقق النجاح في النهاية".

وبسؤاله عن رأيه في إقالة إنريكي قال: "لا يمكنني أن أحكم عليه كمدرب فأنا لا أرى كيف يدرب أو يحضر فريقه لذلك لا يمكنني التعليق على القرار، الأمر دائما ما يكون صعبا عندما تقال أو تحقق نتائج سيئة".

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة لويس إنريكي من قيادة منتخب إسبانيا بعد الخروج من ثمن النهائي عقب الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.

أما عن حكم مواجهة الأرجنتين فأوضح "ماتيو لاهوز حكم رائع ولكن في الأربع مباريات الأولى حظينا بحكام من بلدان درجة ثانية والآن حكم من إسبانيا أحد البلدان الكبرى في كرة القدم".

وبسؤاله عن طريقة إيقاف ميسي أجاب فان جال "لا يمكنني أن أبوح بذلك الآن فمن السذاجة الإفصاح عن خطتي قبل المباراة".

أما عن إمكانية الدفاع بـ 9 لاعبين واصل "لن أجيب على ذلك السؤال لأنني أراه ساذجا".

بينما بالحديث عن تألق المغرب أجاب "لا يمكنني الحكم عن الركراكي مثلما الحال إنريكي، أما زياش فيمكنني الحكم عليه الذي سبق له اللعب في هولندا وهو لاعب رائع وإضافة كبيرة للمنتخب المغربي".

وبالعودة لمواجهة الأرجنتين قال: "كل شيء وارد ويمكن أن تكون هناك لحظات حاسمة تذكر لمدة سنوات مثل هدف بيركامب الذي سأتذكره دائما".

وأخيرا عن مستقبله "لم يحدث اتفاق بيني وبين أي فريق آخر عقب كأس العالم، وسأتوقف عن التدريب، أقدم فقط خدمة لبلدي كنا في حالة طوارئ والتزمت بذلك".

وشدد "لا نعلم ما سيحدث في المستقبل، فهناك مثال في هولندا مثل ديك أدفوكات الذي درب العراق".

واختتم فان جال تصريحاته "أبلغ من العمر 71 عاما ولكن أبدو كشاب رائع ولذلك ربما يقدم لي عرض ووقتها سأستمر".