سارابيا يتحدث عن مرارة إهدار ركلة الترجيح أمام المغرب

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 17:05

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ركلات الجزاء

يشعر بابلو سارابيا جناح إسبانيا بمرارة شديدة بعدما أهدر أول ركلة ترجيح في مسيرته، في الخسارة من المغرب بثمن نهائي كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع النهائي لملاقاة البرتغال بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.(طالع التفاصيل)

وقال سارابيا في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لقد مر يومان ولا يزال من الصعب تحمل ألم توديع كأس العالم والغضب والحزن".

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وأضاف "شعرت بأن هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين كان من الممكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. لكن هذه هي كرة القدم وليس كل شيء يسير كما تريد دائما".

وتابع "من الصعب أن تهدر ركلة الجزاء الأولى في مسيرتك في مثل هذا الموقف وتلك الظروف، لكن بدون شك إذا كان لدي خيار أن أعيدها مرة أخرى، فسأفعلها دون شك".

وواصل "شكرا لكل الذين دعمونا في جميع الأوقات وشكرا لكم على كل رسائل التشجيع، هذا الدعم يجعلنا نشعر بالفخر".

وأتم لاعب باريس سان جيرمان "سنعود أقوى، لأن هذه المجموعة أكثر اتحادا من أي وقت مضى".

بفوز تاريخي بركلات الترجيح تأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022.

وكانت المباراة بأشواطها الأصلية والإضافية قد انتهوا التعادل بدون أهداف ليحقق منتخب المغرب الفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

التأهل حقق عددا من الأرقام القياسية بسبب فوز المغرب.

أصبح منتخب المغرب هو أول فريق عربي يصل لربع نهائي كأس العالم.

المغرب هو رابع منتخب يصل لربع نهائي كأس العالم بعد الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010.

وليد الركراكي هو أول مدرب عربي وإفريقي يقود فريقه لربع نهائي كأس العالم.

منتخب المغرب أصبح أول فريق إفريقي يحقق الفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.

وأصبح منتخب إسبانيا أول فريق في تاريخ كأس العالم يخسر في ركلات الترجيح 4 مرات.

إسبانيا هو ثاني منتخب يخسر في ركلات الترجيح دون تسجيل أي ركلة بعد أوكرانيا في 2006.

وأصبح ياسين بونو حارس منتخب المغرب أول حارس مرمى إفريقي يتصدى لكرلتي ترجيح في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم.

ولأول مرة يتجنب منتخب المغرب الخسارة لخمسة مباريات متتالية في كأس العالم والبداية كانت من مباراة إسبانيا في نسخة 2018.

وحقق منتخب المغرب الفوز في ركلات الترجيح لأول مرة في تاريخه بجميع البطولات بعد الخسارة في كأس الأمم الإفريقية في نسختي 1988 و2019.

وسيلعب منتخب المغرب في ربع النهائي ضد البرتغال يوم السبت المقبل.

بابلو سارابيا المغرب إسبانيا كأس العالم 2022
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