مؤتمر سكالوني: دي بول بخير.. وهذا الفريق سيقدم كل شيء

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 16:34

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - المدير الفني لـ الأرجنتين

أوضح ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين موقف الثنائي رودريجو دي بول وأنخيل دي ماريا من المشاركة أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب الأرجنتين للقاء هولندا في ربع نهائي المونديال غدا الجمعة على استاد لوسيل في التاسعة مساءً.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "من حيث المبدأ، رودريجو دي بول بخير. سنرى في تدريب اليوم كيف سيكون شكل الفريق".

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وأضاف "دائما بعد المباراة، هناك لاعبون يتدربون بشكل منفصل. وكان خلف أبواب مغلقة، اليوم سنتخذ القرار بناءً على الطريقة التي نريد بها خوض المباراة".

وواصل "دي بول وأنخيل دي ماريا تدربا أمس. لكن ما زال هناك يوم ومران آخر لرؤية الفريق".

وأشارت تقارير أمس الأربعاء لإصابة دي بول وإمكانية غيابه عن اللقاء. (طالع التفاصيل)

وتابع "دائما بعد التدريب، يتدرب اللاعبون على ركلات الترجيح. ولكن عندما تلعب في يوم المباراة، يكون الهدف هو التسجيل".

وعن إمكانية مشاركة باولو ديبالا أجاب قائلا: "لم يلعب لأنني لم أرَ فرصة لمشاركته. إنه في حالة جيدة، ومع تطورات المباريات لم تكن هناك فرصة لأن يلعب. نحن سعداء معه".

وأكمل "أي من المنتخبات الثمانية التي ما زالت في السباق تستحق بلوغ النهائي".

وتابع "ستكون مشاهدة مباراة الغد رائعة، فهما فريقان يلعبان على الهجوم دائما".

وشدد "إذا كنت أفضل كرواتيا أو البرازيل؟ فهذا ليس له إجابة. أولا يجب أن نتأهل".

وأتم "نعيش براحة البال أن هذا الفريق سيقدم كل شيء".

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