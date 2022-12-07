شبكة ESPN: شكوك حول مشاركة دي باول أمام هولندا

أثار رودريجو دي باول لاعب وسط منتخب الأرجنتين الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة هولندا في كأس العالم.

رودريجو دي بول النادي : أتليتكو مدريد الأرجنتين

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام هولندا في التاسعة من مساء الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وكشفت شبكة ESPN أن رودريجو دي باول قد شارك في مران اليوم الأربعاء بصورة مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن إصابة دي باول قد تحرمه من مواجهة الجمعة أمام هولندا.

وشارك دي باول في مباريات الأرجنتين الأربعة خلال كأس العالم بصورة أساسية.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل كمتصدر مجموعته برصيد ست نقاط من فوزين على المكسيك وبولندا بعد خسارة مفاجئة أمام السعودية في الافتتاح.

وتأهل لاعبو التانجو بعد الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد في منافسات ثمن النهائي.

ويدرس ليونيل سكالوني إمكانية الدفع بلياندرو باريديس لاعب وسط الفريق كبديل لدي باول حال عدم مشاركته.