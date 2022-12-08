مؤتمر تيتي: لن أرد على من لا يعرف الثقافة البرازيلية.. وتحديد موقف ساندرو قبل لقاء كرواتيا

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

تيتي - دانيلو

رد تيتي المدير الفني لـ منتخب البرازيل على الانتقادات التي طالته ولاعبي فريقه عقب مباراة كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.

وانتقد روي كين لاعب إيرلندا السابق احتفالات لاعبي البرازيل ومدربهم عقب الفوز على كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي: "اعتذر لكنني لن أرد على من لا يعرف تاريخ أو الثقافة البرازيلية، كما هو حال كل واحد منا".

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وأضاف "بالنسبة لهؤلاء، أترك هذا الضجيج جانبا. أريد أن تكون علاقتي بعملي، بالأشخاص الذين أتعلق بهم، مع أولئك الذين يرتبطون بعملي. إنهم يعرفون مدى احترامي للتاريخ البرازيلي".

وأكمل "هؤلاء هم من أقدم لهم قلبي، واحترم الثقافة، من يعرف كم طفل سيرقص، لأن هذه الثقافة عندما تسجل هدفا، وسنواصل فعل الأشياء بطريقتنا

وتابع "هم لديهم طريقتهم الخاصة، ويحتفلون بالطريقة التي يعرفونها، ويظهرون شخصيتهم وتقاليدهم، هذا حقهم. هل هذا يعني أنه يحترم أو لا يحترم الخصم؟ لا أستطيع قول ذلك".

وأردف "لا أود أن أرى اللاعبين يحتفلون بهذا الشكل لكنهم ثقافة مختلفة ويحبون الرقص".

وعن إمكانية مشاركة أليكس ساندرو في مركز الظهير الأيسر أجاب قائلا: "سيتدرب اليوم لنرى ما إذا كان جاهزا للمباراة، الاتجاه هو عدم المشاركة، سنفعل مع القسم الطبي حول الوضع".

وأوضح "الإصابة مختلفة عن نيمار، لكن الأمر سيعتمد على ما إذا كان متاحا بعد ظهر اليوم أم لا".

وعاد نيمار لتشكيل البرازيل في ثمن النهائي أمام كوريا الجنوبية وسجل هدفا من ركلة جزاء.

فيما غاب ساندرو عن آخر مباراتين بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وأتم "نتمنى لبيليه الصحة الجيدة، وأن يكون مصدر إلهام لنا جميعا. بيليه، كإنسان، الأعظم على الإطلاق، وألهم الرياضيين الآخرين".

ونفت فلافيا ناسيمينتو ابنة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية، أن يكون والدها على شفى الموت. (طالع التفاصيل)

مؤتمر تيتي البرازيل كأس العالم 2022
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