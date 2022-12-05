ابنة بيليه: والدي ليس في وحدة العناية التلطيفية.. ما يقال غير صحيح

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 12:55

كتب : FilGoal

بيليه

نفت فلافيا ناسيمينتو ابنة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية، أن يكون والدها على شفى الموت.

وانتشرت تقارير صحفية عن عدم استجابة بيليه للعلاج الكيميائي للسرطان، ووضعه في وحدة العناية التلطيفية التي هدفها فقط تقليل الألم للمرضى الميؤوس من حالاتهم.

وصرّحت فلافيا لمحطة "جلوبو" البرازيلية: "غير صحيح ما يقوله الناس إنه في وحدة العناية التلطيفية (للمرضى الذين يوشكون على الموت)، أو أنه تحت عناية فائقة".

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وشددت: " صدقونا، هو ليس في تلك المرحلة".

وكان موقع "فوليا دي ساو باولو" قد ذكر السبت الماضي أن الأيقونة الكروية صاحب الـ82 عاما تم نقله لقسم الرعاية التلطيفية.

قسم الرعاية التلطيفية الهدف مه هو تقليل الشعور بالآلم ويتم نقل المرضى الذين يعانون من أمراض أو حالات مميتة إليه.

وتم إدخال بيليه إلى المستشفى في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي بسبب تورم عام وقصور في القلب.

ولكن في بداية العام الجاري تم اكتشاف أورام جديدة بالإضافة لمشاكل أخرى في الأمعاء والكبد.

بعدها نُشر بيان باسم بيليه عبر حسابه في انستجرام كان بمثابة رسالة طمأنة لعشاقه.

وجاءت رسالة بيليه كالآتي: "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء الجميع، أنا قوي ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمتعاد، أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكملة على كل الرعاية التي تلقيتها".

وأضاف "لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة، وأيضا مشاهدة البرازيل في كأس العالم".

وأتم تصريحاته "شكرا جزيلا لكم على كل شيء".

يتزامن ذلك مع رحلة بلاده البرازيل لاستعادة لقب كأس العالم الغائب منذ 2002.

ويعد بيليه أنجح لاعب في تاريخ البطولة، إذ حصد اللقب 3 مرات أعوام 1958 و1962 و1970.

بيليه البرازيل
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