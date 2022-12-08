انتهت الدوري - إنبي (0) - (0) حرس الحدود.. سموحة (1) - (2) أسوان

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

محمد حمدي زكي من مباراة سموحة وأسوان

يلعب سموحة ضد أسوان ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز 11 برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد أسوان في المركز 15 برصيد 3 نقاط.

كما يلعب حرس الحدود ضد إنبي في الجولة السادسة أيضا.

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ويحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، فيما يتواجد إنبي في المركز 12 برصيد 5 نقاط.

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لمتابعة مباراة سموحة وأسوان دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

نهاية المباراة

ق80 خالد محمد عبد الفتاح حول كرة برأسية من على القائم الأول مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 70 احمد حمودي لاعب أسوان يحل بديلا لمحمد ناجي جدو

ق65 بواتينج يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني وعمرو حسام يتصدى ببراعة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوية من صديق أوجولا لاعب سموحة تمر أعلى مرمى أسوان بقليل

ق42 محاولات مكثفة من لاعبي سموحة بحثا عن تسجيل هدف التعادل

ق38 محمد حمدي زكي يعود ليسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية سكنت شباك الهاني سليمان

ق23 محمد حمدي زكي يسجل الهدف الثاني وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل

ق18 محمد حمدي زكي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني ويسدد بجوار مرمى سموحة

ق16 محمد حمدي زكي يسجل هدف التعادل بعد تسديدة قوية سكنت شباك الهاني سليمان

ق7 بنجامين بواتينج يسجل الهدف الأول بعد متابعة للكرة المرتدة من عمرو حسام حارس أسوان

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لمتابعة مباراة حرس الحدود وإنبي

اضغط هنا.

نهاية المباراة

ق84 فرصة خطيرة تضيع من نادي إنبي بعد تسديدة إريك تراوري التي تحولت إلى ركلة ركنية

ق 72 تصويبة من البديل عماد ميهوب من خارج منطقة الجزاء لصالح إنبي لكنها ارتطمت بدفاعات حرس الحدود.

ق65 تصويبة من مصطفى جمال لاعب حرس الحدود من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى.

ق50 عرضية خطيرة من علي فوزي يبعدها دفاع حرس الحدود

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق39 تسديدة قوية من مصطفى زيكو يتصدى لها عبد العزيز البلعوطي

ق26 إيمانويل دافيد يهدر فرصة هدف مؤكد لصالح نادي حرس الحدود وهو على بعد خطوات من مرمى إنبي

ق23 علي فوزي يحصل على بطاقة صفراء ويرتكب خطأ لصالح حرس الحدود

ق9 عرضية خطيرة من علي فوزي يبعدها دفاع حرس الحدود

ق4 تسديدة أولى من فريق حرس الحدود تمر بجوار مرمى عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي

انطلاق المباراة

سموحة أسوان
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