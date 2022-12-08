التشكيل – سيلا يقود هجوم سموحة.. واستمرار غياب إيفونا عن أسوان
الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 14:33
كتب : FilGoal
أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة أسوان.
ويلعب سموحة ضد أسوان ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.
وجاء تشكيل سموحة كالتالي:
في حراسة المرمى: الهاني سليمان
في الدفاع: خالد عبد الفتاح- أحمد حكم- أحمد شوشة - شريف رضا
في الوسط: محمود عبد الحليم "حليمو"- أحمد مصطفى
أمامهما: صديق أوجولا- أبو بكر ليادي – بنجامين بواتنج.
في الهجوم: إليا سيلا.
في المقابل أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان تشكيل فريقه لمواجهة سموحة.
وجاء تشكيل أسوان كالتالي:
في حراسة المرمى: عمرو حسام
في الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي - محمد عطوة – محمد مصطفى "ميدو"
في الوسط: محمد ناجي "جدو"- رفائيل إياجو- أحمد خالد- أحمد بالحاج- عماد فتحي
في الهجوم: محمد حمدي زكي.
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