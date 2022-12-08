التشكيل – سيلا يقود هجوم سموحة.. واستمرار غياب إيفونا عن أسوان

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة أسوان.

ويلعب سموحة ضد أسوان ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان

في الدفاع: خالد عبد الفتاح- أحمد حكم- أحمد شوشة - شريف رضا

في الوسط: محمود عبد الحليم "حليمو"- أحمد مصطفى

أمامهما: صديق أوجولا- أبو بكر ليادي – بنجامين بواتنج.

في الهجوم: إليا سيلا.

في المقابل أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان تشكيل فريقه لمواجهة سموحة.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

في حراسة المرمى: عمرو حسام

في الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي - محمد عطوة – محمد مصطفى "ميدو"

في الوسط: محمد ناجي "جدو"- رفائيل إياجو- أحمد خالد- أحمد بالحاج- عماد فتحي

في الهجوم: محمد حمدي زكي.