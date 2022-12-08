التشكيل - مودي ناصر أساسي مع إنبي.. وقناوي وعمر بسام على دكة بدلاء حرس الحدود

يبدأ مودي ناصر أساسيا مع إنبي أمام حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

بينما يحل أحمد شديد قناوي وعمر بسام على دكة بدلاء حرس الحدود.

ويلعب الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد كالوشا – خالد رضا – أحمد صبيحة

الوسط: علي فوزي – محمد عبد العاطي - أحمد يوسف - مودي ناصر - محمد حمدي

الهجوم: يوسف لبيب - رفيق كابو

ودكة البدلاء: مروان صحراوي - مؤمن راضي - عبد الرحمن عماد - أحمد أوفا - رمضان مصطفى - مصطفى دويدار - إريك تراوري - عماد ميهوب - أحمد عيد.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: حامد الجابري – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – مؤمن عوض - إيمانويل دافيد

الوسط: محمود ممدوح – أحمد فتحي – مصطفى جمال

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – وجيه عبد الحكيم

دكة البدلاء: محمد شعبان - إسلام إسماعيل - أحمد أيمن - غريب ياسر - عمر بسام - مدحت فقوسة - أحمد شديد قناوي - مصطفى صبحي - محمود أبو جودة.