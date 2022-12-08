مصطفى حجي: منتخب البرتغال لا يضم كائنات فضائية

يرى مصطفى حجي نجم المغرب السابق أن منتخب بلاده يمكنه تخطي عقبة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع النهائي لملاقاة البرتغال بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.(طالع التفاصيل)

وقال حجي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "علينا احترام منتخب البرتغال، لكن ليس الخوف منه، إنه لا يضم كائنات فضائية".

وأضاف "في النسخة الحالية من كأس العالم لا يوجد سوى كائن فضائي واحد فقط، وهو كيليان مبابي، لذلك أرى أن منتخبنا أمامه فرصة للعبور".

وأكمل "أتمنى ألا تكون إصابات نايف أكرد ورومان سايس خطيرة، وأن يكون هذان اللاعبان الأساسيان جاهزان يوم السبت".

وأردف "نفس الشيء بالنسبة لنصير مزراوي الذي بدا أنه تأثر بدنيا ضد إسبانيا. التعافي سيكون مهما، فهذه المباراة ستلعب أيضا على مستوى القوة الجسدية والعقلية".

وواصل "البرتغال، مثل إسبانيا، أسلوب لعبهم يناسبنا بشكل أفضل. نواجه صعوبات أكبر ضد الفرق التي تراهن كثيرا على الجانب البدني مثل ألمانيا".

وأتم مدرب المنتخب المغربي السابق "هناك شيء واحد مؤكد، لقد نجح المغرب بالفعل في كأس العالم".

بفوز تاريخي بركلات الترجيح تأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022.

وكانت المباراة بأشواطها الأصلية والإضافية قد انتهوا التعادل بدون أهداف ليحقق منتخب المغرب الفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

التأهل حقق عددا من الأرقام القياسية بسبب فوز المغرب.

أصبح منتخب المغرب هو أول فريق عربي يصل لربع نهائي كأس العالم.

المغرب هو رابع منتخب يصل لربع نهائي كأس العالم بعد الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010.

وليد الركراكي هو أول مدرب عربي وإفريقي يقود فريقه لربع نهائي كأس العالم.

منتخب المغرب أصبح أول فريق إفريقي يحقق الفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.

وأصبح منتخب إسبانيا أول فريق في تاريخ كأس العالم يخسر في ركلات الترجيح 4 مرات.

إسبانيا هو ثاني منتخب يخسر في ركلات الترجيح دون تسجيل أي ركلة بعد أوكرانيا في 2006.

وأصبح ياسين بونو حارس منتخب المغرب أول حارس مرمى إفريقي يتصدى لكرلتي ترجيح في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم.

ولأول مرة يتجنب منتخب المغرب الخسارة لخمسة مباريات متتالية في كأس العالم والبداية كانت من مباراة إسبانيا في نسخة 2018.

وحقق منتخب المغرب الفوز في ركلات الترجيح لأول مرة في تاريخه بجميع البطولات بعد الخسارة في كأس الأمم الإفريقية في نسختي 1988 و2019.

وسيلعب منتخب المغرب في ربع النهائي ضد البرتغال يوم السبت المقبل.







































































































































































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