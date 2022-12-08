آس: تشافي يقنع كيسي بالبقاء في برشلونة

أقنع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي بالبقاء ضمن صفوف البلوجرانا.

وانضم كيسي لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في صفقة انتقفال مجاني بعد نهاية عقده مع ميلان.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشافي تدخل لحل أزمة كيسي الذي كان يرغب في الرحيل خلال شهر يناير المقبل وخوض تجربة جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي أبلغ كيسي بأنه عنصر مهم للغاية في خططه ونجح في إقناعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق.

الصحيفة ذاتها ذكرت في وقت سابق أن كيسي لا يشعر بالراحة ويرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وكشفت عن أن برشلونة سيقدر العروض التي تصل لـ 10مليون يورو بما أنه تعاقد مع اللاعب بشكل مجاني، إضافة لتوفير راتبه البالغ 5 مليون يورو سنويا.

وأشارت إلى وجود اهتمام من جانب أستون فيلا لكن الأمر تبدل مع تدخل تشافي هيرنانديز وبات بقاء اللاعب أمرا محسوما.

وشارك صاحب الـ25 عاما مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 13 مباراة وسجل هدفا بجميع المسابقات.