مواعيد مباريات الخميس 8 ديسمبر 2022.. أربع مواجهات في الدوري المصري

تختتم منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري مساء اليوم الخميس الموافق 8 من ديسمبر 2022.

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الدوري المصري

يستضيف سموحة فريق أسوان في الثالثة إلا ربع مساء على استاد الإسكندرية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يحل حرس الحدود ضيفا على إنبي في نفس التوقيت على استاد بتروسبورت ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

وفي تمام الخامسة مساء يستضيف فيوتشر فريق الاتحاد السكندري على ملعب الأهلي we السلام ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحل الإسماعيلي في ختام مباريات الجولة السادسة ضيفا على سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدرجة الثانية

تقام ست مباريات في منافسات الجولة التاسعة من مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية، وجميع المواجهات في الثانية والنصف مساء.

وجاءت المباريات على النحو التالي:

بترول أسيوط × الجونة

كيما أسوان × شباب طامية

لافيينا × ملوى

المدينة المنورة × تليفونات بني سويف

مصر للمقاصة × النصر للتعدين

الألومنيوم × الفيوم