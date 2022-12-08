خطاب من الزمالك لرابطة الأندية بسبب الحكمين أحمد الغندور وطارق مجدي

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 00:20

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو - عبد الله جمعة - طلائع الجيش - الزمالك

أرسل الزمالك خطابا لرابطة الأندية المصرية يطلب من خلاله عدم إسناد أي مباراة للفريق يديرها الحكم أحمد الغندور وحكم الفيديو طارق مجدي.

وبحسب قناة الزمالك التليفزيونية فإن الزمالك أرسل الخطاب بعد قرارات الثنائي التي حدثت خلال مواجهة طلائع الجيش.

وأشارت القناة إلى أن الرابطة حولت طلب الزمالك لاتحاد الكرة لمناقشته.

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وكان الزمالك فاز مساء أمس الأربعاء على طلائع الجيش برباعية دون رد في ملعب الكلية الحربية.

ورفع ذلك الفوز رصيد الزمالك إلى 11 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي صاحب الـ 15 نقطة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث بالتساوي مع الزمالك لكن فارق الأهداف في صالح الأخير.

ويواجه الزمالك منافسه بيراميدز الأحد المقبل في لقاء مؤجل من ثالث جولات الدوري.

الزمالك طلائع الجيش رابطة الأندية
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