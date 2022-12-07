مانشستر يونايتد يخسر وديا من قادش برباعية

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 23:26

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال وسكوت مكتوميناي - مانشستر يونايتد

خسر مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لهدفين من منافسه قادش الإسباني اليوم الأربعاء وديا.

وأقيمت المباراة على ملعب رامون دي كارنازا في إسبانيا في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الموسم عقب التوقف بسبب كأس العالم 2022.

افتتح كارلوس جارسيا أهداف المباراة لقادش في الدقيقة الثامنة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر ووكر: لن نواجه مبابي وحده.. ونسير على الطريق الصحيح ضربة جديدة للبرتغال.. دانيلو بيريرا يغيب عن بقية كأس العالم هل شاهدت مباراة المغرب وإسبانيا جيدا؟ اختبر نفسك

وأضاف شوكو لوزانو الهدف الثاني للفريق الإسباني عقب خمس دقائق.

وقلص أنتوني مارسيال النتيجة بهدف أول ليونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وأدرك كوبي ماينو التعادل ليونايتد في الدقيقة 48.

وعاد قادش للتقدم مجددا في الدقيقة 57 عن طريق روبن سوبرينو.

وأتم توماس آلاركون رباعية قادش بهدف في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة إشراك إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد لفريقين مختلفين خلال المباراة عدا الحارس مارتن دوبرافكا الذي خاضها كاملا.

مانشستر يونايتد قادش
نرشح لكم
كودي جاكبو: لم يصلني أي شيء من يونايتد حتى الآن.. لننتظر ونرى محمد صلاح يحصد جائزة جديدة تشاكا: ندعم جيسوس.. وربما يغيب لشهرين أو 3 أرسنال يعلن خضوع جيسوس لجراحة في الركبة ليفربول يلحق بـ أرسنال في دبي رايس: أريد اللعب في دوري أبطال أوروبا مثل زملائي في منتخب إنجلترا تقرير: تحالف سعودي قطري من أجل شراء ليفربول قبل بداية فترة الانتقالات.. نوتنجهام يتعاقد مع جوستافو سكاربا
أخر الأخبار
برشلونة: الحديث عن بيع دي يونج انتهى 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
فينيسيوس: منتخب البرازيل سيظل يرقص بعد الأهداف.. لدينا المزيد لم نقدمه بعد 16 دقيقة | قطر 2022
"قولوا إنني مجنون".. قصة تنبؤ بوفال بإنجاز المغرب في كأس العالم قبل شهرين 17 دقيقة | قطر 2022
البنا حكما لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة 30 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر يونايتد يخسر وديا من قادش برباعية 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ووكر: لن نواجه مبابي وحده.. ونسير على الطريق الصحيح ساعة | قطر 2022
هل شاهدت مباراة المغرب وإسبانيا جيدا؟ اختبر نفسك ساعة | كويز في الجول
ضربة جديدة للبرتغال.. دانيلو بيريرا يغيب عن بقية كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 خبر في الجول - أسامة نبيه يتقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك