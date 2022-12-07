مانشستر يونايتد يخسر وديا من قادش برباعية

خسر مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لهدفين من منافسه قادش الإسباني اليوم الأربعاء وديا.

وأقيمت المباراة على ملعب رامون دي كارنازا في إسبانيا في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الموسم عقب التوقف بسبب كأس العالم 2022.

افتتح كارلوس جارسيا أهداف المباراة لقادش في الدقيقة الثامنة.

وأضاف شوكو لوزانو الهدف الثاني للفريق الإسباني عقب خمس دقائق.

وقلص أنتوني مارسيال النتيجة بهدف أول ليونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وأدرك كوبي ماينو التعادل ليونايتد في الدقيقة 48.

وعاد قادش للتقدم مجددا في الدقيقة 57 عن طريق روبن سوبرينو.

وأتم توماس آلاركون رباعية قادش بهدف في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة إشراك إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد لفريقين مختلفين خلال المباراة عدا الحارس مارتن دوبرافكا الذي خاضها كاملا.