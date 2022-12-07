هل شاهدت مباراة المغرب وإسبانيا جيدا؟ اختبر نفسك

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ياسين بونو

تغلب منتخب المغرب على إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم 2022 في مباراة تاريخية ليحلق نحو ربع النهائي.

فهل شاهدت المباراة جيدا؟

حسنا اختبر نفسك.

كأس العالم المغرب إسبانيا
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