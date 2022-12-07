هل شاهدت مباراة المغرب وإسبانيا جيدا؟ اختبر نفسك
الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 22:32
كتب : FilGoal
تغلب منتخب المغرب على إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم 2022 في مباراة تاريخية ليحلق نحو ربع النهائي.
فهل شاهدت المباراة جيدا؟
حسنا اختبر نفسك.
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