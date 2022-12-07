ضربة جديدة للبرتغال.. دانيلو بيريرا يغيب عن بقية كأس العالم
الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 22:19
كتب : FilGoal
تلقى منتخب البرتغال ضربة جديدة في معسكره في كأس العالم 2022 بتأكد غياب لاعبه دانيلو بيريرا عما تبقى من المونديال.
دانيلو بيريرا
النادي : باريس سان جيرمان
وأشار موقع " SIC Notícias" البرتغالي إلى أن بيريرا لن يستطيع استكمال البطولة بسبب الإصابة وسيغادر المعسكر عائدا إلى فرنسا لبدء العلاج تحت إشراف فريقه باريس سان جيرمان.
يأتي ذلك بعدما أصيب قبل أيام نونو مينديز لاعب المنتخب البرتغالي وباريس سان جيرمان كذلك وتأكد غيابه عن باقي البطولة.
ويستعد منتخب البرتغال لملاقاة المغرب في ربع نهائي كأس العالم السبت المقبل في ملعب الثمامة.
وكان منتخب البرتغال تأهل لربع النهائي عقب اكتساحه لسويسرا في دور الـ16 بستة أهداف لهدف.
ويعد أبرز إنجاز لمنتخب البرتغال هو الحصول على المركزين الثالث والرابع في نسختي 1966 و2006.
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