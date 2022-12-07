أمير مرتضى: الزمالك واجه سوء حظ في المباريات السابقة

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 22:04

كتب : أحمد شوقي صلاح

أمير مرتضى منصور

شدد أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك أن فوز فريقه على طلائع الجيش يعيد الثقة للأبيض.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش برباعية دون رد في الجولة السادسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى للصحفيين عقب المباراة: "الفريق واجه سوء حظ في المباريات السابقة، والفوز على طلائع الجيش مهم جدا لنا في الدوري".

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وأضاف "نتيجة مباراة اليوم منحتنا الثقة، وأحمد فتوح شارك بعد فترة غياب للإصابة وظهر بصورة جيدة، كما قدم محمد عبد الغني مباراة جيدة، وحصل يوسف حسن على فرصة مع الفريق".

وتابع "المباراة المقبلة ستشهد تواجد نبيل عماد دونجا وشيكابالا بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة، في حين غاب عمر جابر عن لقاء اليوم للإصابة بكدمة أعلى الركبة، بينما غاب الجزيري للحصول على إجازة ".

ويلعب الزمالك يوم الأحد المقبل ضد بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري.

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