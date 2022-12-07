في مباراة الأهداف الرائعة.. الزمالك ينتفض بفوز كبير على طلائع الجيش

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش

فاز الزمالك على مضيفه طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في استاد الكلية الحربية، بالجولة السادسة للدوري المصري.

وسجّل أهداف الزمالك: أحمد مصطفى "زيزو"، وإمام عاشور، وأحمد فتوح، ويوسف أسامة نبيه.

ليرفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي صاحب الـ 15 نقطة.

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فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط في المركز 13.

ويمتلك الزمالك نفس رصيد بيراميدز، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف، ويلتقيان في المباراة المقبلة لفض الاشتباك على المركز الثاني.

تغييران في حراسة المرمى

عاد محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك بعد أن لعب محمد صبحي مباراة المصري السابقة.

كما دفع جيسوالدو فيريرا بـ سيد عبد الله على الجهة اليمنى بدلًا من عمر جابر الغائب.

كما تواصل إقحام مصطفى شلبي في الهجوم، في ظل عدم حضور التونسي سيف الدين الجزيري العائد من قطر بعد التواجد رفقة تونس في كأس العالم.

في المقابل شارك عماد السيد -حارس مرمى الزمالك السابق- في تشكيل طلائع الجيش على حساب عمر رضوان المصاب.

وقاد خالد قمر خط الهجوم، ومن خلفه أحمد سمير وكريم طارق.

بداية هادئة

المباراة لم تعرف تهديدًا حقيقيًا على المرميين في الدقائق الأول، لكن قمر حاول مباغتة عوّاد المتقدم بتسديدة بعيدة المدى من 50 مترًا جاءت بعيدة عن الإطار في الدقيقة 4.

الدقيقة 18 عرفت نبأ سيئًا لـ فيريرا، إذ حصل محمد أشرف "روقا" -قائد الزمالك في المباراة- على بطاقة صفراء، وبالتالي يغيب عن مباراة بيراميدز المقبلة بسبب تراكم البطاقات.

هدف شبح

الشباك اهتزت أخيرًا في الدقيقة 20 عندما أرسل زيزو عرضية من ركلة حرة، قابلها حمزة المثلوثي برأسية سكنت شباك طلائع الجيش.

لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، ألغي الهدف بداعي وجود تسلل على المثلوثي.

بعدها مباشرةً طالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء على أحمد سمير، لكن أحمد الغندور حكم اللقاء أمر باستمرار اللعب.

زيزو يظهر

زيزو حاول التسجيل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 42، لكن تنفيذه لم يكن دقيقًا، لتمر الكرة عالية فوق العارضة.

لكن بعد 3 دقائق فقط سجّل زيزو بالفعل من ركلة حرة، حتى وإن كان بغير قصد!

نجم الزمالك نفذ ركلة حرة جانبية من الجهة اليسرى، لتمر من جميع المدافعين والمهاجمين وتسكن شباك عماد السيد بعد أن خادعته.

ليرفع زيزو رصيده إلى هدفين في الدوري هذا الموسم، ويسجل هدفه الثاني في شباك طلائع الجيش عمومًا.

تغيير بين الشوطين

مع بداية الشوط الثاني ظهر يوسف حسن لأول مرة مع الزمالك، بدخوله بديلًا لـ روقا.

بالتخصص

وفي الدقيقة 58 قتل الزمالك المباراة إكلينيكيًا، وسجّل هدفًا ثانيًا بواسطة إمام عاشور بتسديدة أرضية جميلة من على حافة منطقة الجزاء بعد عرضية سيد عبد الله.

ورفع عاشور رصيده إلى هدفين في الدوري المصري هذا الموسم، بعد أن سجل للمباراة الثانية على التوالي.

أول ظهور هجومي لطلائع الجيش تأخر حتى الدقيقة 61 بعرضية الجناح الخطير أحمد سمير، لكن عواد كان في الموعد وتصدى نحو الركنية.

محمد يوسف تحرك، فأقحم مهاجمه أكينادي موسيس إيبوكون بدلًا من خالد قمر في الدقيقة 63.

فيريرا من جانبه أجرى تغييرًا ثانيًا وأقحم أحمد فتوح -الذي دخل ليحمل شارة القيادة مباشرةً- على حساب عبد الله جمعة الذي تلقى بطاقة صفراء أثناء خروجه لتأخره في إجراء الاستبدال.

الزمالك كاد أن يضيف هدفًا ثالثًا في الدقيقة 66 بواسطة شلبي، لكن تسديدة مهاجم إنبي السابق وجدت تصديًا رائعًا من عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش.

حدث غير اعتيادي

في الدقيقة 75 تحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد مخالفة ارتكبها فتح الله في حق مصطفى شلبي.

لينبري المتخصص زيزو للتنفيذ، لكنه وعلى غير العادة أهدر بعد أن تصدى له عماد السيد زميله السابق.

ليهدر زيزو ثاني ركلة جزاء له في الدوري المصري مع الزمالك بعد أن أهدر أمام مصر للمقاصة الموسم السابق.

بعدها تحرك يوسف مجددا، وأقحم محمد شحاتة وأشرف مجدي، بدلا من إسلام محارب وكريم طارق.

أمّا فيريرا، فدفع بـ يوسف أسامة نبيه ومحمد عبد الغني، بدلا من مصطفى شلبي وعمرو السيسي في الدقيقة 78.

هدف جماعي رائع

الزمالك نجح في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 81 بواسطة البديل فتوح الذي اخترق العمق وتبادل الكرة بشكل رائع مع إمام عاشور، وأنهى الهجمة بشكل مميز في شباك طلائع الجيش.

التغييرات تواصلت، فظهر سيف جعفر في صفوف الزمالك بدلا من سيد عبد الله، كما شارك عربي بدر على حساب أحمد سمير.

الأهداف الرائعة لم تتوقف، فسجل البديل يوسف نبيه هدف الزمالك الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد أن راوغ 4 لاعبين بشكل رائع.

وسجل نبيه هدفه الثاني هذا الموسم بعد أن هز شباك فلامبو في دوري أبطال إفريقيا بشهر أكتوبر الماضي.

الزمالك الدوري المصري طلائع الجيش
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