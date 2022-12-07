محمد يوسف: لم نلعب جيدا أمام الزمالك مثلما فعلنا أمام الأهلي

يرى محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش أن فريقه لم يلعب بالشكل الجيد أمام الزمالك.

وخسر طلائع الجيش أمام الزاملك برباعية دون رد في الجولة السادسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال يوسف عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "ظهرنا بشكل سيئ أمام الزمالك ولم نلعب جيدا عكس مباراة الأهلي".

وأضاف "الزمالك كان لديه الحافز للفوز بالمباراة بعد انتصار الأهلي على غزل المحلة من أجل الحفاظ على فارق النقاط".

وأتم تصريحاته "الزمالك دخل المباراة بسبب عدم تركيز اللاعبين وخوفهم من المواجهة، ولا يزال لدي ثقة في الفريق خلال الفترة المقبلة".

وقاد محمد يوسف طلائع الجيش في مباراتين بعدما تولى تدريب الفريق خلفا لـ علاء عبد العال.