سدد 18 ركلة جزاء.. زيزو يهدر للمرة الثانية في الدوري

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 21:00

كتب : محمود حمدي

أحمد سيد زيزو - محمد فتح الله - طلائع الجيش - الزمالك

أهدر أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك ركلة جزاء للمرة الثانية في مشاركاته بمسابقة الدوري.

وتصدى عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش لركلة جزاء سددها زيزو في الزاوية اليسرى عند الدقيقة 77.

وفاز الزمالك عى طلائع الجيش بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من الدوري.

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وسدد زيزو 18 ركلة جزاء مع الزمالك في مسابقة الدوري، سدد 16 ركلة ناجحة وأهدر ركلتين.

وتعود آخر ركلة أهدرها زيزو إلى 9 أبريل الماضي خلال مباراة الزمالك ومصر للمقاصة التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وسجل زيزو وإمام عاشور وأحمد فتوح وأسامة نبيه أهداف الزمالك في مرمى طلائع الجيش.

وعاد الزمالك لتحقيق الانتصارات في الدوري بعد التعادل خلال الجولتين الماضيتين ضد إنبي والمصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثاني خلف الأهلي متصدر الترتيب برصيد 15 نقطة.

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