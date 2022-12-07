كودي جاكبو: لم يصلني أي شيء من يونايتد حتى الآن.. لننتظر ونرى

تحدث كودي جاكبو لاعب أيندهوفن ومنتخب هولندا مجددا عن ارتباطه بالانتقال لمانشستر يونايتد.

وقال اللاعب الهولندي لموقع "إن أر سي" الهولندي: "لم يصلني أي شيء من مانشستر يونايتد حتى الآن".

واستدرك "إن أتى مانشستر يونايتد لي سوف أفكر في الأمر بمساعدة الله".

وأكمل "فكرت في الانتقال ليونايتد الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم ولم أعرف ماذا حدث بعد ذلك".

وأتم جاكبو "ثم جاء عرض من ليدز يونايتد وساورتني بعض الشكوك، الآن لننتظر ونرى ماذا سيحدث".

وارتبط يونايتد بضم جاكبو الصيف الماضي لكنه في نهاية المطاف اختار جلب أنتوني من أياكس.

وقال جاكبو في وقت سابق: "أعتقد في نهاية الموسم سأكون مستعدا لاتخاذ خطوة الانتقال".

وواصل "شعرت أنني كنت مستعدا لتلك الخطوة بداية الموسم الحالي، لكنني أصبحت مستعدا أكثر الآن".

وبسؤاله عن الأندية التي يحب الانضمام إليها أجاب "ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول".

وأتم اللاعب الهولندي حديثه "سيكون شرفا لي أن ألعب هناك، لكن ينبغي علي أولا معرفة أي فريق يناسبني أكثر".

ويتألق جاكبو في كأس العالم 2022 رفقة هولندا، وسجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات خاضها.

ويستعد منتخب هولندا لملاقاة البرازيل الجمعة المقبلة في ربع نهائي كأس العالم في ملعب لوسيل.

وبلغ منتخب هولندا نهائي كأس العالم ثلاث مرات من قبل في 1974 و1978 و2010 ولكنه خسرهم جميعا أمام ألمانيا والأرجنتين وإسبانيا.

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