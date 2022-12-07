سبورت: هنري أبرز المرشحين لخلافة مارتينيز في تدريب بلجيكا

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 20:11

كتب : FilGoal

تيري هنري - موناكو

بات تيري هنري أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب منتخب بلجيكا خلفا لروبيرتو مارتينيز.

وأعلن روبرتو مارتينيز أن مباراة كرواتيا التي انتهت بالتعادل السلبي في ختام دور المجموعات هي مباراته الأخيرة، وهو ما أكده الاتحاد البلجيكي أيضا.

وودع منتنخب بلجيكا كأس العالم من دور المجموعات بعدما حل ثالثا في تريتب المجموعة السادسة خلف المغرب وكرواتيا.

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وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن هنري بات المرشح الأبرز لتولي تدريب بلجيكا بمعاونة توماس فيرميالين.

وأوضحت الصحيفة أن هنري يملك الحظوظ الأكبر بسبب تجربته مع المنتخب البلجيكي ودرايته بأمور الفريق.

كما عمل فيرمالين ضمن الجهاز الذي ضم مارتينيز وتيري هنري منذ اعتزاله كرة القدم في يناير 2022.

وأشار التقرير إلا أن هناك آراء داخل الاتحاد البلجيكي تعارض فكرة تعيين تيري هنري وفيرميالين بسبب قلة الخبرة.

وكشف عن طرح فكرة الاستعانة بفينسنت كومباني مدرب بيرنلي الحالي وقائد منتخب بلجيكا لسنوات.

ودرب هنري ناديي موناكو ومونتريال إمباكت وعمل مساعدا للمدرب روبرتو مارتينيز في منتخب بلجيكا في بطولتي كأس العالم (2018 بروسيا) و (2022 بقطر).

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منتخب بلجيكا تيري هنري
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