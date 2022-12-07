الرابع من فريقه.. رمضان صبحي رجل مباراة بيراميدز والمقاولون

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

حصد رمضان صبحي جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وحقق بيراميدز فوزه الثالث على التوالي في الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0.

وسجل رمضان أول أهدافه في الدوري المصري الموسم الحالي.

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وأصبح رمضان رابع لاعب من بيراميدز يحصد جائزة رجل المباراة الموسم الحالي بعد مصطفى فتحي وعبد الله السعيد ووليد الكرتي.

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ماذا قدم رمضان صبحي أمام ذئاب الجبل؟

الدقائق: 79

الأهداف: 1

تسديدات: 2

التمريرات الصحيحة: 38 من 42 بنسبة 90%

صناعة فرص: 3

مراوغات ناجحة: 2 من 3

قطع الكرة: 2

استعاد الكرة: 4

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 11 نقطة في المركز الثاني ودون خسارة من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الزمالك.

بينما تراجع المقاولون العرب للمركز العاشر بعدما تلقى خسارته الأولى في الدوري وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

رمضان صبحي رجل المباراة في الدوري الدوري المصري بيراميدز
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