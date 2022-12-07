الرابع من فريقه.. رمضان صبحي رجل مباراة بيراميدز والمقاولون

حصد رمضان صبحي جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وحقق بيراميدز فوزه الثالث على التوالي في الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0.

وسجل رمضان أول أهدافه في الدوري المصري الموسم الحالي.

وأصبح رمضان رابع لاعب من بيراميدز يحصد جائزة رجل المباراة الموسم الحالي بعد مصطفى فتحي وعبد الله السعيد ووليد الكرتي.

ماذا قدم رمضان صبحي أمام ذئاب الجبل؟

الدقائق: 79

الأهداف: 1

تسديدات: 2

التمريرات الصحيحة: 38 من 42 بنسبة 90%

صناعة فرص: 3

مراوغات ناجحة: 2 من 3

قطع الكرة: 2

استعاد الكرة: 4































وارتفع رصيد بيراميدز لـ 11 نقطة في المركز الثاني ودون خسارة من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الزمالك.

بينما تراجع المقاولون العرب للمركز العاشر بعدما تلقى خسارته الأولى في الدوري وتوقف رصيده عند 6 نقاط.