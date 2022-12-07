الفوز الثالث تواليا.. بيراميدز يتفوق على المقاولون بثنائية

حقق بيراميدز فوزه الثالث على التوالي في الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في الجولة السادسة من المسابقة في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

سجل هدفي بيراميدز: رمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف.

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 11 نقطة في المركز الثاني ودون خسارة من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الزمالك.

بينما تراجع المقاولون العرب للمركز العاشر بعدما تلقى خسارته الأولى في الدوري وتوقف رصيده عند 6 نقاط.



































التشكيل

عاد رمضان صبحي بعدما غاب عن اللقاء الماضي ضد حرس الحدود، وتواجد عبد الله السعيد في التشكيل الأساسي.

وبدأ محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر على حساب كريم حافظ، وأيضا بلاتي توريه على حساب محمود عبد العاطي في الوسط.

وبدأ ذئاب الجبل اللقاء بتشكيل مكون من 5 مدافعين.

وقاد الهجوم الثنائي: جون أوكلي ولويس إدوارد.

دقائق بدون VAR

محمد سلامة حكم لقاء بيراميدز والمقاولون أبلغ قائدي الفريقين بتعطل تقنية الفيديو قبل بداية المباراة والعمل دون تطبيقها.

وبعد مرور 25 دقيقة من الشوط الأول، استدعى الحكم مجددا عبد الله السعيد ومحمود أبو السعود وأبلغهما بعودة تقنية الفيديو في العمل.

محمد سلامة حكم لقاء بيراميدز والمقاولون أبلغ قائدي الفريقين بتعطل تقنية الفيديو قبل بداية المباراة والعمل دون تطبيقها. وبعد مرور 25 دقيقة من الشوط الأول، استدعى الحكم مجددا عبد الله السعيد ومحمود أبو السعود وأبلغهما بعودة تقنية الفيديو في العمل.#في_الدوري 📸 محمد يحيى pic.twitter.com/VmwM5iV3D0 — FilGoal (@FilGoal) December 7, 2022

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا بين الفريقين، وكاد عبد الله السعيد أن يسجل هدفا مبكرا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها وجدت أقدام أحمد علاء في الدقيقة 12.

وأهدر مصطفى فتحي فرصة تسجيل أول أهداف اللقاء بعد عرضية أرضية من محمد الشيبي لكن أبو السعود تألق وتصدى للكرة في الدقيقة 26.

وبعد دقيقة واحدة انفرد لويس إدوارد بشكل تام من بعد منتصف الملعب عقب تمريرة من عمر فتحي لكن تسديدة الكولومبي جاءت ضعيفة ودون خطورة على مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 34 اهتزت الشباك لأول مرة في اللقاء، عرضية من مصطفى فتحي من الجهة اليمنى قابلها فاخري لاكاي بتسديدة على الطائر أكمل عليها رمضان صبحي برأسه تصدى لها أبو السعود وارتدت لرمضان الذي سدد في الشباك.

احتفال رمضان صبحي بهدفه الأول مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم. 🔵💫 📸 محمد يحيى pic.twitter.com/sPwosbuZbZ — FilGoal (@FilGoal) December 7, 2022

وفي الدقيقة 34 سدد السعيد كرة قوية أبعدها أبو السعود بنجاح وانتهى الشوط الأول سلبيا.

في الشوط الثاني ظل بيراميدز مسيطرا مع بدء اعتماد ذئاب الجبل على المرتدات.

وأهدر البديل مامادو نياس فرصة تسجيل الأول للمقاولون بتسديدة أرضية تصدى لها الشناوي في الدقيقة 60.

وبعد 3 دقائق أهدر مصطفى فتحي فرصة محققة بعدما تلقى تمريرة رائعة من رمضان صبحي الذي توغل لعمق منطقة الجزاء، لكن كرة الأول مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 85 عاد محمد سلامة حكم اللقاء لمطالعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لصالح بيراميدز.

انبرى لها فخر الدين بن يوسف وسجل على يسار أبو السعود معززا تقدم بيراميدز ومضيفا 3 نقاط جديدة لكتيبة اليوناني تاكيس جونياس.