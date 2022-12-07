محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر نوفمبر الماضي.

واحتل هدف صلاح الأول في توتنام المركز الأول في التصويت، وجاء خلفه هدفه الثاني في المباراة نفسها.

واحتل هدف روبرتو فيرمينو في مرمى ساوثامبتون المركز الثالث، وتلاه هدفي داروين نونيز في المباراة نفسها، بالمركزين الرابع والخامس.

وبذلك حافظ صلاح على الجائزة التي حصدها عن شهر أكتوبر بهدفه الشهير في مرمى مانشستر سيتي.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد وصل إلى 14 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 274 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 169 هدفا وأرسل 68 تمريرة حاسمة.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.