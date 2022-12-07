المصري يعلن إصابة مروان حمدي ومدة غيابه

أعلن نادي المصري غياب مهاجمه مروان حمدي لمدة أسبوعين بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وتعرض مروان حمدي للإصابة أمام البنك الأهلي في الجولة السادسة من الدوري.

وأوضح النادي عبر حسابه على "فيسبوك": "مروان حمدي يغيب عن صفوف المصري لنحو أسبوعين، بعد اصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأمس أمام البنك الأهلي".

ومن المتوقع أن يغيب مهاجم منتخب مصر عن الفريق البورسعيدي في 3 مباريات بالدوري أمام طلائع الجيش وحرس الحدود والمقاولون العرب.

يأتي ذلك بعد إعلان تفاصيل إصابة عماد الدين بو بكر في المباراة ذاتها. (طالع التفاصيل)

وخاض مروان حمدي 5 مباريات بقميص المصري الموسم الحالي منذ انتقاله سجل هدفا وصنع آخر.

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويستعد المصري للقاء طلائع الجيش في الجولة السابعة من الدوري يوم الأحد المقبل.